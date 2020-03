Do roku 2100 může zmizet polovina světových pláží

Aby zhodnotili, jak rychle a kolik pláží může zmizet, analyzovali vědci ze Společného výzkumného střediska Evropské komise v italské Ispře satelitní snímky od roku 1984. Sledovali, jak se pláže změnily za posledních více než 30 let, a simulovali, jak by je globální klimatické změny mohly ovlivnit v budoucnu. Podle serveru USA Today byly snímky kombinovány s předpovědí emisí skleníkových plynů.

Z jiné (loňské) studie zveřejněné časopisem Proceedings of the National Academy of Sciences navíc vyplynulo, že by do roku 2100 mohly hladiny vzrůst i o více než dva metry, nikoli jen o metr, jak se předvídalo.