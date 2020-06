Česká studie odhaluje tajemství orientačního smyslu psů

Na zřejmé zapojení smyslu, který byl lidem odepřen, odborníci upozorňují již delší dobu. Mohla by magnetorecepce (schopnost vnímat magnetické pole Země) vysvětlovat skvělé orientační schopnosti zvířat? U psa domácího byla schopnost vnímat magnetické pole Země opakovaně potvrzena teprve během posledních několika let.

„Během této činnosti se psi mohou dostat až do vzdálenosti několika kilometrů od majitele, a přesto nemají problém, aniž by je majitel musel přivolávat, ho v nepřehledném lesním terénu opět najít,“ uvedla Kateřina Benediktová z Fakulty lesnické a dřevařské ČZU.

Toto chování pravděpodobně pomáhá se zarovnáním mentální mapy prostředí podle magnetického kompasu a tím k nastavení správného směru k majiteli, domnívají se výzkumníci. A to z toho důvodu, že teprve po tomto kompasovém běhu se psi začali stáčet směrem, kde na ně čekal majitel. Ukázalo se, že to není samoúčelné, ale přináší to psům i jisté výhody. Použití kompasového běhu výrazně zvyšovalo efektivitu návratu - psi byli schopni se k majiteli vracet kratší cestou, čímž šetřili čas a energii.