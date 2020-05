Číňané upustili na Zemi volným pádem obří kus vesmírného smetí

Objekt, který je jádrem čínské rakety Dlouhý pochod 5B, letěl volným pádem a nakonec zmizel ve vodách u pobřeží Mauretánie. Podle serveru SpaceFlight Now bylo jádro rakety 30 metrů dlouhé a pět metrů široké.

Podle astrofyzika Jonathana McDowella z amerického ústavu Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics se ale raketa, než nakonec dopadla u pobřeží západní Afriky, rozpadla. Bylo to někde mezi Los Angeles a New Yorkem.