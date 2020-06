Číňané otestovali speciální vlak, rychlostí se blíží letadlu

Očekává se, že tento prototyp maglevu bude zcela hotový do konce letošního roku.

Mohl by sloužit i jako „kompromis” mezi tradičními vysokorychlostními železnicemi a leteckou dopravou. Pokud by totiž pravidelně svištěl rychlostí okolo 600 km/h, tak by se tento pozemský „létající vlak” přiblížil dopravním letadlům, jejichž obvyklá cestovní rychlost je 800-900 km/h.