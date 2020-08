Bakterie se živí kovem, vědci ji ve vodě objevili náhodou

Bakterii přitom objevil úplnou náhodou. Nádobu se zbytky manganu dal do dřezu, kde do ní kapala voda. Když se po měsících vrátil, byla nádoba potažená hnědou látkou. „Říkal jsem si, co to je?“ popsal Leadbetter. Záhy zjistil, že jde o jeden z hydratovaných oxidů manganu, a tak začal pátrat po bakterii, která by mohla oxidaci kovu způsobit.