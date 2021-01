Asociace nechápe, proč mohou fungovat lesní školky, ale lesní kluby nikoli

„Přestože lesní kluby zajišťují obdobnou činnost, tj. péči o předškolní děti jako lesní mateřské školy zařazené do rejstříku škol a školských zařízení, nelze s ohledem na zachování rovného přístupu k dalším obdobným aktivitám, zařízením, udělit lesním klubům výjimku, a jejich provoz se tedy nadále řídí obecnými podmínkami stanovenými v příslušném nařízení vlády pro konání hromadných akcí,” uvedla Rážová v dopise pro asociaci s tím, že podle hygieničky není v současné nestabilní epidemiologické situaci opodstatněné o výjimce pro lesní kluby uvažovat.

Podle ALMŠ je takový postoj k lesním klubům diskriminační. Na svém webu navrhla jako řešení, aby se ve vládním opatření změnila výjimka tak, že by nezmiňovala jen školská zařízení, ale i další zařízení předškolního vzdělávání a péče o děti do šesti let.