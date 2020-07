Albatrosi dokážou vypátrat na moři pytláky

Z přírodovědných snímků, při jejichž natáčení využívají tvůrci soudobou techniku, si čtenáři mohou pamatovat, že albatrosi dokážou letět nad nekonečnou mořskou hladinou stovky kilometrů, aniž by museli mávnout křídly. A ještě jedné vlastnosti zmiňovaných tuláků moří si biologové všimli již dávno.

Protože se snaží získat z potravy co nejvíce energie a při tom jí co nejméně vydat, aktivně vyhledávají rybářské lodě, které dokážou sledovat i několik hodin.

Od prosince 2017 do června 2018 vědci vybavili téměř 170 odchycených mladých i dospělých albatrosů malými přístroji umožňujícími přesně určit polohu zvířete a současně najít ve vzdálenosti do pěti kilometrů nejbližší radar.

„Zjistili jsme, že v mezinárodních vodách mohla lovit ryby ilegálně každá třetí loď,“ shrnuje Weimerskirch výsledky výzkumu v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences.