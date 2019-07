fš, Novinky

„Není to žádná příšerná čtyřtýdenní nalévárna gramatiky a syntaxe, jak to možná zní, ale nesmírně pestré setkání 150 lidí z 36 zemí celého světa, kteří si tu sice rozšiřují slovní zásobu a trénují nedokonavý vid, ale také se učí nakládat utopence, zakoušejí rivalitu mezi Slavií a Bohemkou, sledují české filmy, hrají Člověče, nezlob se a chodí do Šárky,“ nadšeně popsal akci tiskový mluvčí FF UK Petr Kukal.

Je to podle něj každoročně milé a zajímavé. „Těch 36 národností tu vytvoří fantastickou směsici kultur, zvyků, stereotypů, očekávání... Vždy je to legrace a pokaždé je to krásné,“ dodal.

V rámci dopolední výuky se budou účastníci – ti mají do hlavního města dorazit v pátek – věnovat hlavně lingvistickému studiu doplněnému fonetickým výcvikem.

Pro pokročilé studenty jsou připraveny semináře literatury, gramatiky či praktického konverzačního nácviku. Nedílnou součástí pokročilých studentů je tradiční cyklus přednášek o české literatuře, historii nebo hudbě.

Václav IV., Mácha, buřty s cibulí a fotbal

„Česká kultura, to ovšem zdaleka není jen Karel Hynek Mácha, Josef Mysliveček a Václav IV., ale také polka, pomlázka, utopence a fotbal. S tím vším se budou účastníci LŠSS moci seznámit v rámci odpoledních workshopů či večerních a víkendových volnočasových aktivit. Čeká je praktický nácvik nakládání buřtů s cibulí a hermelínu, táborák, taneční večer a promítání českých filmů,“ popsal Kukal.

Při vycházkách a tematických exkurzích po Praze navštíví řadu známých kostelů, Divokou Šárku či Prokopské údolí, projdou si fanouškovskou trasu „Od Bohemky k Edenu“, navíc se v roce 30. výročí listopadových událostí mohou vydat po stopách sametové revoluce.

Z předloňského ročníku LŠSS v Praze

FOTO: FF UK

Víkendové výlety je zavedou do Kutné Hory a Sedlece, do Mostu a na zámek Jezeří, do Plzně a rotundy ve Starém Plzenci, na Zvíkov, do Písku, Českého ráje a na Sázavu, rovněž do Velkých Popovic, Roztok a na Levý Hradec.

Ze společenských událostí stojí za zmínku sobotní úvodní přivítání děkanem FF UK a prorektorem UK v Karolinu, stejně tak následný koncert. Dále přijetí u pražského primátora na Staroměstské radnici či setkání s osobnostmi české kultury na zámku v Lužanech u Přeštic, které se uskuteční na pozvání představitelů nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových.

Letošní LŠSS se koná 10 let od úmrtí jejího dlouholetého ředitele. Profesor Jan Kuklík, přední odborník na výuku češtiny jako cizího jazyka, stál v jejím čele od roku 1989. „I jeho památka bude během letošní letní školy důstojně připomenuta,“ uzavřel fakultní mluvčí.