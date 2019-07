aš, Novinky

Posádku Apolla 11 tvořili zkušení kosmonauté, velitel Neil Armstrong, pilot lunárního modulu Edwin Aldrin a pilot kosmické lodi Columbia Michael Collins. Do vesmíru je 16. července 1969 vynesla raketa Saturn V. Po jednom a půl oběhu Země motor třetího stupně nasměroval Apollo 11 k Měsíci.

Navedení bylo tak přesné, že bylo potřeba dráhu korigovat jen jednou 17. července v 16:17, i když se plánovaly čtyři korekce.

Posádka Apolla 11, zleva Armstrong, Collins a Aldrin

FOTO: NASA

Měsíc minulo Apollo 11 19. července v 17:21 světového času. Na jeho odvrácené straně se začalo připravovat na vstup na lunární orbitu. Při obtížném brzdném manévru musel hořet motor servisního modulu SPS TS po přesně vypočtenou dobu. Kdyby hořel kratší dobu, mohlo by se stát, že Apollo 11 zamíří do volného prostoru, pokud by pracoval déle, panovalo nebezpečí, že by mohla loď spadnout na povrch Měsíce. Apollo 11 bylo 73 hodin po startu navedeno na eliptickou oběžnou dráhu, která se ještě zkorigovala na téměř kruhovou ve výši 110 km.