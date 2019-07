Událost české fyziky. Praha bude hostit konferenci s desítkami vědců a pěticí nobelistů

V pražském hotelu Pyramida se od neděle 14. července do soboty 20. července uskuteční mezinárodní konference Frontiers of Quantum and Mesoscopic Thermodynamics 2019 (FQMT’19), kterou zde již posedmé pořádá Fyzikální ústav Akademie věd ČR. Přednášet bude více než 160 fyziků z celého světa – včetně pěti nositelů Nobelovy ceny.