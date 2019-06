SpaceX, která už dříve oznámila, že bude stavět prototypy této lodi v Texasu i na Floridě, si právě na Floridě pronajala zařízení Cocoa od společnosti Coastal Steel. Po dokončení bude kovová loď vysoká 39,6 metru a široká devět metrů.

Starship na Floridě podle serveru Space.com po nedávném nasazení kuželovité přídě vykukuje nad koruny stromů a konečně nabývá tvaru.

Když zakladatel a šéf SpaceX Elon Musk svůj projekt nedávno oznámil, prototyp byl jen masivní reflexní ocelový kruh, nyní již začíná vypadat jako kosmická loď.

SpaceX navíc učinila významný pokrok při stavbě podobného prototypu přezdívaného Starhopper (Hvězdný skokan) ve svém zařízení na jihu Texasu.

Společnost doufá, že trocha přátelského soutěžení uvnitř firmy nejen zlepší design lodi, ale také urychlí vývoj.

Spacex starship Rocket is being built out of stainless steel @@elonmusk @SpaceX pic.twitter.com/HPZtPTGv8K