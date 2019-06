Mrtvá zóna v Mexickém zálivu útočí na rekord. Mohou za to farmáři a deště

Mrtvá zóna v Mexickém zálivu zřejmě brzy bude mít rozlohu přes 20 tisíc kilometrů čtverečních a mohla by i pokořit dosavadní rekord, a to hlavně kvůli letošním rekordním srážkám v USA. Vyplývá to ze zjištění amerického Národního úřadu pro oceán a atmosféru (NOAA). Silné deště na tamním středozápadě vyplavily do vodních zdrojů extrémní množství živin z hnojení, které jsou pro mořský život škodlivé.