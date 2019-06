Raketa miliardáře Elona Muska se odlepila z Vandenbergovy letecké základny v Kalifornii navzdory husté mlze zakrývající startovací plošinu podle plánu ve středu v 16:17 SELČ.

Raketa Falcon 9 úspěšně odstartovala i v husté mlze.

FOTO: Reuters

Falcon 9 breaks through the fog pic.twitter.com/yMnwrQ0KdX

Osm minut po startu se první stupeň rakety Falcon 9 na základnu vrátil a úspěšně přistál. Předtím se tato část Falconu 9 použila k letu například v březnu.

Falcon 9 returns to Earth on LZ-4 after launching the RADARSAT Constellation Mission to orbit – SpaceX’s 2nd West Coast land landing pic.twitter.com/LxeFJdLqcA