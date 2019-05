fš, Novinky

Řešení studenti zabývající se cestovním ruchem vidí v úzké spolupráci s místními organizacemi a zapojení místní komunity do pořádání kulturních a společenských akcí.

„Cestování je pro mnohé z nás samozřejmou aktivitou. Málokdy si uvědomujeme, jak a které překážky při tom překonáváme. Právě tyto bariéry a jejich neznalost mnohou být pro handicapované osoby na vozíčku či pro maminky s kočárkem limitující a vysoce omezující. I v projektu Píseckem na kolečkách jsme navrhli možnosti, jak tento problém řešit,“ uvedla studentka VŠO Lucie Šmídová.

Realizovatelné nápady

„Ve výuce klademe důraz na propojení studia a praxe. Důkazem toho jsou právě studentské projekty, ve kterých mladí lidé řeší skutečné situace s ohledem na to, aby jejich nápady byly realizovatelné a pomohly zlepšit cestovní ruch v dané lokalitě,“ popsala Iveta Hamarneh, garantka kurzu Případové studie v cestovním ruchu a prorektorka pro studium na VŠO.

Studentské projekty tato soukromá škola představuje veřejnosti už devátým rokem v řadě. Letos odrážejí aktuální trendy v turismu – odstraňování bariér a zpřístupnění pamětihodností imobilním návštěvníkům.

Vysokoškoláci letos kupříkladu zmapovali vybrané atraktivity cestovního ruchu na Písecku z hlediska jejich bezbariérovosti či právě naopak množství překážek. Na základě toho navrhli optimální turistické trasy. Trasy zahrnují objekty, které mohou navštívit i lidé s omezenou pohyblivostí.

Výstupem projektu má být brožura obsahující rozměry vstupních dveří a toalet, výskyt případných překážek na trasách, ale i konkrétní trasy doporučujícího charakteru s počty kilometrů a předpokládanou dobou trvání.

Zapojení základních a mateřských škol

Jiná skupina studentů vypracovala několik stezek, které lze projet buď na kole, autem, pěšky, či po vodě. Všechny začínají ve městě Blatná a končí ve známějších lokalitách jako město Písek, zámek Orlík a hrad Zvíkov.

Součástí těchto cest jsou zároveň zastávky na méně známých památkách a místech. Navržené trasy jsou vhodné pro rodiny s dětmi, mladé i starší páry, studenty, ale i seniory.

Projekt pomohou zrealizovat ZŠ Jana Wericha v Praze 6, ZŠ Žižkov Kutná Hora a MŠ Kaňk – Paraplíčko (Mateřské školy Kutná Hora). Studenti by chtěli celý projekt zahájit kulturní akcí, festivalem Blatensko křížem krážem, jehož součástí bude program pro rodiny s dětmi s možností ochutnávek regionálních a farmářských produktů a nabídkou rukodělných výrobků.

S cílem pozvednout úroveň kulturního vyžití v destinaci Lázně Bělohrad a oživit lázeňské město studenti navrhli projekt amatérské literární soutěže. Akce nabízí doprovodný program v podobě gastronomické soutěže zaměřené na přípravu podkrkonošských specialit, aktivit pro rodiny s dětmi a přednášek.

Další projekt se týkal i turisticky „zapomenuté“ oblasti Krušných hor v okolí obcí Měděnec, Kovářská, Perštejn a Klášterec nad Ohří. Cílem je opětovně přilákat české i zahraniční turisty do lokalit, které už mají svoji slávu za sebou, ale v době své největší slávy byly hojně navštěvované.

Studenti VŠO se zaměřili rovněž na to, jak usnadnit handicapovaným cestu i do Chmelařského muzea v Žatci. Navržená trasa obsahuje informace o dopravě na místo, nabídce restaurací v okolí, ukazuje též pěší cesty do objektů, poskytne i celkový přehled návštěvníkovi, který místo navštíví poprvé. Zajímavostí tohoto projektu je, že navrhli konkrétní doporučení pro stávající provozovatele služeb v okolí, která by jim mohla pomoci v dalším rozvoji.