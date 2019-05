Jiří Mach, Právo

Pedagogické síly chybí, a tak je ředitelé nahrazují přesčasy, půl úvazky penzionovaných nestorů, praktikanty, anebo učiteli bez pedagogického vzdělání, což lze pouze výjimečně.

„Není před námi žádný světlý zítřek, tedy že by se mělo něco zlepšovat,“ řekl novinářům ministr školství Robert Plaga (ANO).

Podle něj je třeba pokračovat v podpoře přitažlivosti učitelského povolání, tedy zejména dalším výrazným navyšováním platů kantorů tak, aby do dvou let učitelé dosáhli v průměru na 45 tisíc korun měsíčně.

Řešení také vidí v novele zákona o pedagogických pracovnících, která by umožnila, aby do škol mohli nastoupit lidé s jakýmkoli magisterským titulem, přičemž podmínkou by bylo, že si pedagogické minimum dodělají do tří let od nástupu do školství.

V současnosti to zákon neumožňuje, přesto existuje podmínka, že ředitel může zaměstnat i vysokoškoláka bez formálního pedagogického vzdělání, pokud nemá jinou možnost.

Nejsou experti na matematiku a fyziku



Právě třeba pro výuku matematiky a fyziky je podle analýzy těžké sehnat učitele. „Tam je průměrný věk učitelů vyšší. Lidé s těmito aprobacemi z fakult nepřicházejí, a tak buďme za ně rádi, že tam jsou,“ konstatoval Plaga.

Kromě daných aprobací je nedostatek učitelů i v mateřských školách, na prvním stupni, chybí i odborníci na výuku anglického a českého jazyka, dále pak v oboru strojírenství a strojírenská výroba a elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika.

Podle ministerstva byl v součtu vykázán požadavek na pokrytí 277 tisíc hodin přímé pedagogické činnosti.

Příliš vysoký věk



Podle ministra letos ve školství působí na tři tisíce začínajících učitelů a další čtyři tisíce „srdcařů“ se do něj vrátilo ať už z důchodu, anebo z jiných zaměstnání. „Díky těmto návratům a díky nekvalifikovaným je výuka zajištěna,“ řekl Plaga.

Nicméně vrásky mu dělá také vysoký věk učitelů, z nichž část může brzy svou profesní dráhu ukončit. V průměru činí 47,2 roku, přičemž nejnižší je v mateřinkách (45,4 roku), nejvyšší u vyšších odborných škol (50,2 roku). Nejmladší učitele pak mají v Jihomoravském kraji (46,6), nejstarší v Karlovarském kraji (48,7).