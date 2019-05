fš, cie, Novinky, Právo

Vystoupí rovněž přírodovědec Jan Dungel, který roku 2017 v amazonské džungli objevil zapomenutý druh opice – uakari černohlavého.

„Rádi bychom veřejnosti představili osobnosti, které cestování posouvají na jinou úroveň. Kvůli svému vědeckému záměru jsou tito lidé ochotni vytrvale navštěvovat nehostinné a civilizaci nedostupné kouty Země, aby odtamtud přiváželi poznatky světového významu,“ uvedla za pořadatele spoluzakladatelka Nadačního fondu Neuron Monika Vondráková.

Zájemci se mohou registrovat na rsvp@nfneuron.cz, vstup je zdarma.

Otevřené moře i na dalekém severu

„Půjde o debatu, takže budu hlavně odpovídat na otázky. První část mé Neuron expedice proběhla loni v létě, kdy jsme pluli pro vzorky a měření do severní části Špicberků. Budu mluvit o tom, jak to probíhalo a co jsme tam dělali,“ přiblížila Novinkám polárnice Šabacká.

Vědkyně zmínila i jeden poznatek z výpravy na toto norské souostroví v Severním ledovém oceánu: „Jen v jednom kanálu bylo třeba manévrovat mezi ledovými krami, jinak jsme všude narazili na volné moře, a to i na nejsevernějším cípu Špicberků. Otevřené moře takhle daleko na severu a prakticky ve všech fjordech a zátokách, kam jsme cestovali, je rarita a fenomén teprve posledních pár let.“

Tropické ledovce

„Dále budeme hovořit o mé chystané expedici k tropickým ledovcům v Africe,“ dodala Šabacká. Na mysli má například ledové plochy v Ugandě ve vysokých nadmořských výškách.

Mount Stanley, masív v pohoří Ruwenzori na hranicích Ugandy a DR Kongo. Vrchol Margherita Peak je s 5109 m třetí nejvyšší horou Afriky. Po Kilimandžáru a Mt. Kenya je to jediné místo v Africe, kde jsou ještě ledovce. Sem zamíří vědkyně Marie Šabacká.

FOTO: Profimedia.cz

Během výstupu k ledovci i přímo na něm se budou odebírat vzorky ledu, sněhu, půdních sedimentů i odtékající vody. Odborníky čekají experimenty, které pomohou odhalit, zda má znečištění ledovce prachem z vypalování deštných pralesů dopad na ledovcová společenstva.

Tropickým ledovcům není podle Šabacké věnována téměř žádná pozornost, přestože mají výrazná specifika a jedná se o nejrychleji mizející biotopy planety.

Projekt Expedice Neuron je příležitostí pro odvážné vědce, kteří potřebují nasbírat data z terénu kdekoliv po světě. Na vědeckou expedici věnuje NF Neuron obvykle částku až 1 000 000 Kč z prostředků mecenášů fondu. Šanci na úspěch mají smělé projekty s jasným vědeckým cílem. Vznik projektu inspiroval v roce 2015 slavný cestovatel Miroslav Zikmund.