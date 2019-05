Tým NNL na příslušném výzkumu spolupracoval s Leicesterskou univerzitou.

Vědci využili teplo z vysoce radioaktivního americia k vyrobení elektrického proudu dostatečně silného na rozsvícení malé žárovky ve speciálně chráněném prostoru centrální laboratoře NNL na severozápadě Anglie.

Podle laboratoře jde o průlomový krok, který znamená potenciální využití americia v radioizotopových energetických systémech při vesmírných misích.

Delighted to announce a world first! Working with scientists from @uniofleicester we’ve generated electricity from Americium, which can be used to provide power for space probes, lasting for many decades. Read about it at: https://t.co/QigupX0KSN #innovation #nuclear #space pic.twitter.com/CA1eJ3VRza