Raketa vzlétla ve čtvrtek 2. května v 15:35 SELČ z amerického Texasu. O přibližně deset minut později už bylo úspěšně po všem – znovupoužitelná raketa opět i úspěšně přistála na plošině a její oddělená kapsle pomocí padáků jemně dosedla na západotexaskou pláň.

Co se týká přesné podoby a účelu mise, vodíkem poháněný stroj New Shepard byl vyslán směrem k oběžné dráze Země, nicméně šlo jen o suborbitální let s úplným návratem zpět. Raketa se podle agentury Reuters poté, co přesáhla nadmořskou výšku 100 kilometrů, oddělila od svého vzletového stupně.

Příprava na turisty v mikrogravitaci

Bezos – a nejen on – by rád brzy dopravoval do kosmu, na podobnou, zhruba desetiminutovou cestu, platící turisty. Tento zdárný test by mohl být dalším krokem, který zahájí vesmírný turismus. Společnost Blue Origin na to má právě raketu New Shepard.

Krátká mise celkem zahrnovala hned 38 vědeckých experimentů, a to včetně devíti z programu amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA). Strávila podle portálu Space.com asi šest minut v takzvané mikrogravitaci, tedy nedokonalém stavu beztíže.

V příslušné kapsli pro posádku, která tedy zatím putovala bez lidí, se testoval vliv oné mikrogravitace, protože je důležité vše ověřit a vyloučit možné negativní vlivy předtím, než se dovnitř umístí nadšení (a movití) zájemci.

Čtvrteční mise byla letos druhým letem této společnosti – a od roku 2015 již jedenáctým.