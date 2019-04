Novinky, ČTK

Vlny dosahovaly podle informací z médií až tří metrů.

První stupeň jiné rakety Falcon 9 na autonomní přistávací plošině Of Course I Still Love You, kde nyní dosedla centrální část Falcon Heavy. Ilustrační foto

FOTO: Profimedia.cz

„Stupeň se začal posouvat, a nakonec se neudržel ve vzpřímené poloze. Doufali jsme, že ho dovezeme neporušený, ale bezpečnost posádky má vždy přednost. Nepředpokládáme, že to ovlivní budoucí mise,” oznámila společnost SpaceX.

Možná jen část stupně



Portál Space.com napsal, že je to poprvé, co SpaceX přišla o první stupeň, který předtím úspěšně přistál na plovoucí plošině. Ačkoli The Verge uvedl, že stupeň se převrhl do oceánu, podle serveru TESLARATI je možné, že ve vodě skončila jen jeho část.

Zakladatel SpaceX Elon Musk totiž na Twitteru napsal, že motorová část stupně se zdá být v pořádku a až kontrola prokáže její stav.

Engines seem ok, pending inspection — Elon Musk (@elonmusk) 16. dubna 2019



K zajištění prvního stupně rakety Falcon 9 po přistání na prámu používá SpaceX robota, který se jmenuje Octagrabber a jehož úkolem je udržet stupeň na místě.

Těžký Falcon Heavy je odvozen z rakety Falconu 9. První stupeň rakety Falcon Heavy tvoří zesílený první stupeň řady Falcon, k němuž jsou po stranách připojeny další dva první stupně rakety Falcon Heavy. Každý ze stupňů pohání devět motorů Merlin 1D.

Protože střední část prvního stupně je zesílená a má pozměněný tvar kvůli připojení postranních raket, nelze k jejímu zabezpečení využít zmíněného robota.

V létě start i se zajišťovacím robotem



Na úpravě robota ale SpaceX očividně pracuje, neboť v létě se chystá další start Falconu Heavy, při kterém chce společnost k zajištění centrální části prvního stupně Octagrabbera použít.

Falcon Heavy, který je nejsilnějším nosičem současnosti, minulý pátek vynesl do kosmu saúdskoarabskou telekomunikační družici ArabSat 6A. Po odpojení oba postranní pomocné stupně přistály na Mysu Canaveral a centrální část na prámu Of Course I Still Love You v Atlantiku.

Oba postranní pomocné stupně rakety Falcon Heavy přistály na Mysu Canaveral.

FOTO: Joe Skipper, Reuters

Vedle pomocných vzletových stupňů zachránila společnost SpaceX také aerodynamický kryt nákladového prostoru, který podobně jako první stupně rakety použije k dalšímu startu. Opětovné použití částí nosiče zlevňuje dopravu nákladu do kosmu.