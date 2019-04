rm, Právo

Člověku totiž věnují na rozdíl od psů minimální pozornost a v nejlepším případě jej sledují s chladným nezájmem.

Vyplynulo to z pokusu japonských vědců v takzvaných kočičích kavárnách, kam mohou majitelé se svými mazlíčky docházet. Vědci zahrnuli do pokusu celkem 78 koček. V jejich přítomnosti postupně četli různá jména. Když kočky zaslechly to své, prokazatelně pohnuly ušima, ale nejevily jiné známky nadšení, k nimž patří například pohyby ocasem či předení.

„Jejich reakci lze nejlépe charakterizovat jako opatrný neklid, což má svůj důvod, protože lidská pozornost je vždy nějak vyruší a nemusí jim být vždy příjemná,“ napsal časopis Scientific Reports