Páteční výstup je součástí dlouhodobé výměny baterií, která započala v roce 2017. Úkolem je nahradit staré nikl-vodíkové baterie za novější a účinnější lithium-iontové akumulátory.

Astronauti vymění celkem dvanáct starých baterií za šest novějších. Tyto nové akumulátory mají zhruba velikost ledničky. Baterie uchovávají energii ze solárních panelů a pomáhají zásobovat stanici, když se zrovna nachází na noční straně Země.

Staré baterie sloužily téměř dvanáct let, ty nové mají vydržet až do konce životnosti vesmírné stanice. NASA plánuje ukončit provoz v roce 2024, ovšem americký Kongres bojuje za prodloužení programu až do roku 2030.

Ani to by pro akumulátory neměl být problém. „Nové akumulátory jsou certifikovány na deset let, ale očekává se, že jejich životnost se bude pohybovat kolem dvaceti,“ sdělil mluvčí NASA Kelly Humphries.

Jde o první ze série tří výstupů. Příští týden vystoupí do volného prostoru astronautka McClainová spolu se svou kolegyní Christinou Kochovou. Bude to první čistě ženský výstup z ISS.