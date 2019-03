Muž s přezdívkou Jack Rozparovač byl sériový vrah, který své ženské oběti „lovil“ na ulicích viktoriánského Londýna, zejména v chudinské čtvrti Whitechapel.

Kosminsky v osudném roce 1888, kdy Jack Rozparovač hlavně vraždil, žil se svými dvěma bratry a sestrou v Greenfield Street, což je jen 200 metrů od místa, kde byla nalezena mrtvá třetí oběť Elizabeth Strideová.

Liverpoolští vědci nyní opět zanalyzovali krvavé skvrny na šále, která se našla na místě činu u jedné ze zavražděných obětí. Údajně patřila Catherine Eddowesové, čtvrté z Rozparovačových obětí. Tvrdí, že zjistili, že dvě sady DNA stop na oděvu odpovídají Kosminskému a Eddowesové.

Portrét Catherine Eddowesové

FOTO: Profimedia.cz

Vědci porovnali shodu DNA z šály se vzorky od Kosminského žijících příbuzných.

Výsledky taktéž ukázaly, že Jack Rozparovač měl hnědé oči a vlasy.

Polský holič byl poprvé spojen s Jackem Rozparovačem už v roce 2014. List Daily Mail však připomíná, že tehdejší genetické důkazy byly zničeny, a hlavně prý neobsahovaly dostatek podrobností, aby se mohly uznat za platné, byť tehdy odborník na získávání genetického materiálu Jari Louhelainen zkoumal stejný šál.

Šátek, ze kterého byly vzorky odebrány, sebral v roce 1888 přímo na místě činu jeden z policistů pro svou ženu. Roku 2007 jej koupil na aukci v Londýně britský podnikatel Russell Edwards.

Polish barber, 23, WAS Jack the Ripper say scientists after they conducted fresh DNA tests on blood-covered shawl https://t.co/XTWwKtVc4B