Prakticky všechny lidské kosti patřily chlapcům a dívkám ve věku od pěti do čtrnácti let. Zářezy v hrudní kosti i chybějící žebra naznačují, že jim byla otevřena hruď – nejspíš s cílem vyrvat jim ještě tepající srdce.

Could this be the world’s biggest ever mass grave of sacrificed children? Archaeologists in Peru think so after finding more than 140 youngsters buried as part of a ritual offering performed 550 years ago pic.twitter.com/G07EPfyA5A