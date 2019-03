Od roku 2021 by se měla státní maturita omezit na didaktické testy

Státní maturita by se od jara 2021 měla omezit jen na didaktické testy. Písemné práce a ústní zkoušky z češtiny a cizích jazyků by se tak měly vrátit zcela na úroveň škol. Rovněž by se ve všech maturitních oborech mělo na jaře 2022 sjednotit zavedení povinné maturity ze tří předmětů, a to češtiny, cizího jazyka a matematiky. Vyplývá to z návrhu novely školského zákona, který resort školství poslal do vnějšího připomínkového řízení.