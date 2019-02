Stovky lidí dorazily v pondělí večer do mostecké restaurace Severka na autogramiádu s tvůrci a herci ze seriálu Most!. Vybraní zájemci mají možnost sledovat s umělci přímo v lokále poslední díl divácky úspěšné osmidílné série. Celý článek Seriál Most! se loučí, herce přivítala našlapaná Severka»