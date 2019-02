Přes sto let stará samice, o které se odborníci domnívali, že patří do dávno vymřelého druhu, byla objevena v rámci expedice iniciované společností Giant Reconstruction de Cortoise (GTRI).

Podle ředitele GTRI a organizátora expedice Washingtona Tapia bude ale ještě zapotřebí provést genetické testy, aby se potvrdilo, že se skutečně jedná o Chelonoidis phantasticus, druh obří fernandinské želvy.

BREAKING NEWS! GC’s own @wacho_tapia just returned from Fernandina Island in #Galapagos, where they discovered a female #tortoise. Tortoises on Fernandina have been thought to be extinct for over 100 years, so this is a monumental finding! Photos © GNPD, W. Tapia pic.twitter.com/fhQpIzsHmM