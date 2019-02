Panel Australské akademie věd apeluje na politiky, že jsou nutné okamžité kroky k obnovení toků na jihovýchodě země.

Rozsáhlý systém Murray-Darling se rozprostírá v několika státech a je důležitým vodním i potravinovým zdrojem v Austrálii.

FOTO: Mapy.cz

Vědci se na něj zaměřili po třech vlnách velkého úmrtí ryb v prosinci a lednu. Naposledy v lednu byl v povodí řek Murray a Darling nalezen více než milion mrtvých ryb. Podle úřadů uhynuly kvůli horku, poklesu hladiny a nedostatku kyslíku ve vodě. Vliv mohly mít také toxické řasy.

„Naše šetření dokumentující uhynulé ryby zjistilo, že v řece Darling není dostatek vody, aby se mohlo předejít katastrofickým následkům,“ poznamenal Craig Moritz, předseda nezávislého panelu odborníků pověřený opoziční labouristickou stranou, aby vyšetřil situaci.

Mezi ryby, které nepřežily extrémní situaci v povodí Murray-Darling, patří i tento paokoun mramorovaný. Snímek je z ledna, pořízen byl u jezera Menindee při řece Darling.

FOTO: AFP PHOTO / Office of Jeremy Buckingham MLC, Profimedia.cz

Problémy souvisejí se suchem, které postihlo vnitrozemskou východní část Austrálie, podle vědců k nim ovšem přispěly i závažné nedostatky ve správě a řízení říční sítě.

Moritz řekl, že analýza dat o srážkách a toku řek v posledních desetiletích poukazuje na nadměrnou spotřebu vody v zemědělských oblastech států Queensland a Nový Jižní Wales.

Ekologové viní úřady ze špatného hospodaření. „Příčiny, které vedly k této události, jsou interakcí mezi těžkým – ale ne bezprecedentním – suchem a nadměrným zneužíváním vody pro zavlažování,“ shrnul panel s tím, že dřívější uvolnění vody z jezer Menindee, které jsou napojené na řeku Darling a tvoří úložný systém, přispělo k nedostatku místních rezerv.

We’re concerned about the #fishkill in the Murray-Darling River system & welcome the opportunity to provide scientific advice to @billshortenmp by 10 Feb. Using science to inform policy decisions is crucial for effective decision making #auspol https://t.co/uluiBqKL5T #auspol