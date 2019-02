Sukhdev napsal v dopise australskému premiérovi Scottu Morrisonovi, že koaly čelí stejné krizi, jako například orangutani na Borneu, kteří rovněž trpí kvůli odlesňování a ztrátě přirozeného prostředí. „Lidé na celém světě si všímají té paralely, koaly také směřují k vyhynutí kvůli masivnímu kácení lesů,“ upozornil Sukhdev. Doplnil, že bude záležet jen na krocích vlády, jež by měla nastavit pravidla a regulace a podporovat farmáře, kteří chtějí na svých pozemcích lesy zachovat.

Podle nedávných analýz ekologů žije ve státu Nový Jižní Wales zhruba 15 000 až 28 000 koal. Pokud by odlesňování pokračovalo stejným tempem, jako doposud, v roce 2050 by mohla být zvířata, která se stala jedním ze symbolů Austrálie, už minulostí. „Stejně jako jsou orangutani důležití pro Borneo, jsou koalové důležití pro Austrálii. Vyhynutí obou druhů by bylo velmi znepokojivé, nejen pro mě, ale pro celý svět,“ dodal Sukhdev pro server SBS News.

Australská vláda reagovala, že si je této hrozby vědoma a podnikne kroky, které pomohou k rehabilitaci a ochraně koal. „Snažíme se najít způsob, jak zabránit dalšímu poklesu a podpořit obnovu koalí populace,“ uvedl mluvčí australského Ministerstva životního prostředí.

