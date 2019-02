Planetka Ultima Thule se nachází v Kuiperově pásu a je od Země 6,6 miliardy kilometrů daleko. Jedná se o nejvzdálenější těleso, které dosud navštívila sonda vyslaná lidmi. Asteroid tvoří dva objekty – ten větší se nazývá Ultima, ten menší pak Thule.

Aparát New Horizons planetku vyfotografoval během svého průletu 1. ledna, následně začal snímky posílat na Zemi. Na základě prvních vyhodnocených fotografií americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) dne 2. ledna sdělil, že planetku lze přirovnat ke sněhulákovi složenému ze dvou koulí, celková délka má být 33 kilometrů.

Z nově prozkoumaných snímků ale vyplývá, že předpokládané koule jsou značně zploštělé. Více než sněhuláka tak planetka podle vědců připomíná perníkového mužíčka.

„Naše původní představy o Ultima Thule vycházely z omezeného počtu snímků, které byly poslány na Zemi ve dnech bezprostředně následujících po průletu sondy. Když jsme si nyní prohlédli větší množství dat, zásadně jme změnili názor. Ve skutečnosti je tvar planetky Ultima Thule zploštělejší,“ shrnul šéf projektu New Horizons Alan Stern.

