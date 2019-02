Michael Polák, Právo

„Hlavním impulzem, proč jsem se rozhodl jít do vězeňského učňáku, bylo to, abych začal se sebou něco dělat. Není to totiž vůbec jednoduché být zavřený a nedělat nic,“ řekl dvaatřicetiletý odsouzený Antonín Hoffinger.

Další příklad vzdělávání ve vězení

Příbramská věznice chce mít vlastní učiliště



Jak vězeň dodal, chtěl udělat i něco pro své možnosti, až bude venku. „Učím se teď něco, co bych potom mohl využít,“ uvedl.

Naučit se 3D modelování

Ve strážském školském středisku už absolvoval základní vzdělávací kurz a v rámci nástavby se teď učí 3D modelování.

„Učíme se projektovat různé mechanismy, jako jsou převodovky nebo diferenciál,“ popsal Hoffinger.

Jsou to všechno kurzy související s oborem obráběč kovů, na který se zaměřujeme. Jindřich Krous, vedoucí školského střediska

Středisko v areálu věznice funguje od roku 2015. Nyní má jednu třídu učebního oboru zakončeného výučním listem, jednu třídu jednoročního zámečnického kurzu a jednu třídu technického kurzu 3D tisk a CNC obrábění.

„Jsou to všechno kurzy související s oborem obráběč kovů, na který se zaměřujeme,“ řekl vedoucí školského střediska Jindřich Krous.

V praktických hodinách v dílnách pracují odsouzení s frézami či soustruhy. „Učí se tu všechno, co musí soustružník umět,“ sdělil učitel dílen Milan Pechoušek.