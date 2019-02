Německý vulkán pod jezerem stále vře, hlásí vědci

Pod hladinou jezera Laacher See na západě Německa dřímá vulkán, z něhož stále ještě stoupá magma. Podle německých vědců to dokazuje i krátká série zemětřesení, kterou v nedávné době zaregistrovali. Sopka tak má být stále aktivní, projevuje se to však hlavně jen bubláním ve vodách jezera. Dle studie zveřejněné v odborném tisku bezprostřední nebezpečí výbuchu nehrozí, uvádí agentura DPA.