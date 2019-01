fš, Novinky

Korejská meteorologická správa a tamní ministerstvo životního prostředí oznámily, že jejich výzkumné týmy společně provedly experiment s umělými srážkami nad mořem dne 25. ledna, zhruba 110 kilometrů jihozápadně od přístavního města Kunsan v provincii Severní Čolla. Ale jen s nepatrným úspěchem, jak je patrné též na videu.

Jihokorejci vyslali k zemské atmosféře letoun se zásobami jodidu stříbrného v naději, že tím utvoří dešťové mraky. K podobným účelům slouží jodid stříbrný už desítky let: má schopnost na sobě kondenzovat vodní páru – a když je jí dost, začne pršet.

Dvě státní agentury potvrdily, že velikost částic srážek vzrostla v oblacích v experimentálních oblastech, nicméně ve vzduchu prakticky nebyly pozorovány žádné deště ani sníh. Natož dole nad vodou. Dále ale uvedly, že i přes neúspěch se test pokládá za příležitost k dalšímu vývoji technologií spojených s umělým deštěm.

Finální výsledky experimentu budou podle místních odborníků zveřejněny až koncem února po podrobnější analýze. Letos se má uskutečnit ještě 14 takových pokusů. Sama jihokorejská vláda usiluje o pravidelné realizace umělých dešťů asi kolem roku 2024.

Může za to Čína?

Další agentura AFP připomíná, že Jižní Korea se snaží bojovat se znečištěním ovzduší a mnoho Jihokorejců z daného prachu obviňují Čínu.

I Číňané však připravují projekty s umělým deštěm, a to i na Tibetské náhorní plošině. Chtějí rovněž využít jodid, neplánují jej ale dopravovat do atmosféry letadly, jak je to obvyklé, ale vyrábět jej na zmíněné plošině pomocí speciálních strojů. [celá zpráva]

Jodid stříbrný se pro vyvolání deště používá kupříkladu ve Spojených arabských emirátech, dokázal zvýšit zásoby vody v zemi. Jde o látku téměř nerozpustnou, používá se ve fotografii či právě při snaze získat dešťové srážky. Ročně se jej k tomuto účelu spotřebuje několik desítek tun.