„Během pondělního úplného zatmění Měsíce 21. ledna ráno, konkrétně v 5 hodin 41 minut a 43 sekund středoevropského času, zasáhlo kosmické těleso o odhadované velikosti několika desítek centimetrů až metrů Měsíc,” sdělil Suchan. Podle něj byli mezi pozorovateli, kteří úkaz zachytili, i Češi.

"Z českých fotografů se úkaz podařilo zaznamenat Liboru Hašplovi přes dalekohled s průměrem 0,2 metru z Velkého Oseku nebo Petru Horálkovi, který úkaz snímal na kapverdském ostrově Boa Vista 1m teleobjektivem," uvedl Suchan.

Záblesk při nárazu asteroidu do Měsíce

FOTO: Libor Hašpl

Záblesk je vidět také na videu Hvězdárny a planetária Brno.

Asteroid narazil do Měsíce ve chvíli, kdy začínalo úplně zatmění. Na fotografiích náraz vypadá jako bílý bod zhruba o velikosti jednoho pixelu.

Very cool! A 50m-diameter asteroid hit the moon during yesterday’s total lunar eclipse. Several live stream recordings from around the world caught the event which was confirmed by professional astronomers https://t.co/t9btBUtDFk pic.twitter.com/eoBzaNdBz7