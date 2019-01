Cestujte do školy bezpečně, vyzývá opět sdružení

Základní školy v hlavním městě se mohou hlásit do programu Bezpečné cesty do školy, který každý rok pořádá sdružení Pražské matky. Sdružení Auto*mat zase na příští lednový týden vyhlásilo akci k soutěži Do práce na kole.