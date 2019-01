Aleš Fuksa, Právo

Název města spojili místní funkcionáři se jménem prvního komunistického prezidenta Československa Klementa Gottwalda. Rozhodovali se údajně mezi názvy Gottwaldovo a Gottwaldov. Ke změně došlo i přesto, že se v Československu na rozdíl od jiných zemí v područí Sovětského svazu příliš neujal tehdejší trend přejmenovávání měst či vesnic po komunistických vůdcích.

Podle článku z Moravskoslezského týdne z konce ledna 1969 stál u zrodu změny názvu generální tajemník CPGB (Komunistické strany Velké Británie) Harry Pollitt, který o změně názvu Zlína rozmlouval s funkcionáři při jedné ze svých návštěv Československa.

Hesla na budově zlínského obchodního domu.

FOTO: archiv

Samotný prezident se však v prvních okamžicích přejmenování na Gottwaldov bránil. „Soudruzi, nechte to ještě, pomníky by se měly lidem stavět, až už nemohou nic zkazit,“ řekl Gottwald. Rozhodnutí o tom, že podnikatelské město rodiny Baťových ponese jméno prvního komunistického prezidenta Klementa Gottwalda, však nakonec padlo, a to u příležitosti jeho narozenin 23. listopadu 1948.

Důvodem zániku názvu Zlín bylo vymýcení baťovských nálad ve městě, které se stalo v první polovině dvacátého století díky rozvoji podnikání bratrů Tomáše a Jana Antonína Baťových symbolem kapitalistického rozvoje. Z maloměstského Zlína totiž vytvořila dvojice legendárních obuvníků mekku světového obuvnického průmyslu.

Klement Gottwald při jedné ze svých návštěv Zlína.

FOTO: archiv

O rozvoji města na jihovýchodě Moravy svědčí příliv obyvatel v první polovině dvacátého století. Od založení firmy v roce 1894 vzrostl počet obyvatel města na téměř dvacetinásobek. Na přelomu 19. a 20. století měl Zlín 2975 obyvatel, v roce 1930 již 21 582 obyvatel a v roce 1950 53 014 obyvatel. V současné době žije ve Zlíně a jeho místních částech zhruba 75 tisíc lidí.

Název města vydržel i přes dlouhodobou nevoli mnoha obyvatel města přesně 41 let. K navrácení původního názvu došlo jen několik týdnů po revoluci v roce 1989. Gottwaldov se stal opět Zlínem 1. ledna 1990.