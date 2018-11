Kuželovité kopečky, většinou dva a půl metru vysoké, nejsou hnízda, ale spíše výsledek pomalého a trvalého hloubení sítě propojených podzemních tunelů, což vedlo k vytvoření vrstev „odpadního“ materiálu.

„Tyto hromady vytvořili zástupci jediného termitího druhu, kteří vykopali masivní síť tunelů, aby se dostali k opadaným listům a mohli bezpečně hledat potravu,“ uvedl podle americké stanice CNN z výzkumníků, entomolog Stephen Martin z britské University of Salford.

Agentura Reuters doplňuje, že vědecké jméno daného druhu zní Syntermes dirus.

Termites in Brazil have covered an area the size of Britain in mounds https://t.co/GMhbkBLWRl pic.twitter.com/s843WaeYoN