Nespotřebované zbytky z rybáren se podle plánu smísí s dalším organickým odpadem a zkapalněný bioplyn pak nahradí dosavadní pohon lodí. Ekologové varují, že znečišťování několika největšími plavidly planety se prý rovná účinku emisí milionů aut.

Společnost Hurtigruten provozuje v mimořádně citlivých oblastech Arktidy i Antarktidy flotilu 17 plavidel.

Prvních šest chce konvertovat na bioplyn do roku 2021. Nyní staví v Norsku tři velká plavidla na hybridní pohon. „Jde nám o zásadní inovaci v oboru. Jsem přesvědčen, že za několik let vyroste z těchto snah obří průmyslový sektor,“ řekl listu The Guardian Daniel Skjeldam, generální ředitel firmy.

Bioplyn vzniká urychlením rozkladného procesu organických látek. Při něm se uvolňuje metan, který může k pohonu lodí sloužit stejně jako těžký topný olej.