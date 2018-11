Novinky

Přehodnocení míry kilogramu proběhne 16. listopadu na mezinárodní konferenci měr a vah ve Versailles.

Důvodem anonymní volby delegátů z 57 světa je požadavek, aby nebyla jednotka míry hmotnosti odvozována od kovové slitiny, nýbrž od některé univerzální neměnné konstanty, jako je rychlost světla nebo Planckova konstanta, což je fyzikální veličina, která má rozměr momentu hybnosti nebo akce.

Problémem současného vzoru - kovového válečku - od něhož jsou odvozovány kopie používané po celém světě, je fakt, že se při každé manipulaci s ním hmotnost nepatrně, ale měřitelně mění.

Případnou změnu lidé v běžném životě by lidé pocítit neměli. Kilogram zeleniny zůstane kilogramem. Změna vzoru jednoho kila by se ale měla pozitivně projevit především v oblasti vědy, kde badatelé pracují s nejdrobnějšími odchylkami v hmotnosti. Jak ale upozornila agentura Reuters, postupně se by mohlo zpřesnění vzoru základní jednotky hmotnosti projevit i v dalších oblastech, a to díky přesnější kalibraci vah.