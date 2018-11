mcm, Novinky, Právo

Vědci podle deníku The Independent zjistili, že zlatá památka je stará asi 1800 let. Do hrobu byla uložena na počátku 3. století n. l., tedy v dobách, kdy Británii vládla římská říše.

Mysterious gold relic finally identified after baffling scientists for almost 150 years https://t.co/dB66PZkgWw pic.twitter.com/FipZe3e1a5 — Archmdmag (@archmdmag) 1. listopadu 2018

Pozoruhodná zlatá plaketa je ze 3. století.

Podobných památek je podle archeologů známo zatím jen 23. Plakety prý sloužily k zakrytí úst mrtvého a používaly se u lidí s vysokým postavením.

S cílem objasnit význam předmětu oznámil Adam Parker, pracovník Yorkshirského muzea, nový výzkum ženské kostry, u níž zlatý plíšek ležel. Chce provést výzkum DNA i izotopovou analýzu, s jejíž pomocí se určuje, kde osoba žila.

Většina ústních plaket se objevila v nejvýchodnější části římského impéria: Sýrii, Turecku, a dokonce na Krymu.