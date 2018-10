fš, Novinky

Nový nápad mezinárodní skupiny vědců je zaměřen na řešení hrozby proudů teplé vody, o kterých je známo, že ztenčují šelfové ledovce. Vybudováním dlouhé souvislé zdi nebo valu okolo přední části ledovce zablokuje prosakování teplé vody pod ledovcový šelf, napsal odborný žurnál The Cryosphere.

Šelfový ledovec je silná plovoucí ledová plošina, která se vyskytuje v místech, kde ledovce či další toky ledu z ledového příkrovu tečou dolů k pobřeží a na povrch oceánu. Nacházejí se v Antarktidě, Grónsku, Kanadě a v ruské části Arktidy.



„Zabývat se geoinženýrstvím (snaha o záměrnou manipulaci s klimatem – pozn. red.) často znamená zvažovat na pohled nemyslitelné činy,“ okomentoval podle webu Science Alert výše nastíněné záměry klimatolog John Moore, jeden z autorů studie, který působí na Pekingské pedagogické univerzitě a v Arktickém centru při Laponské univerzitě ve Finsku.

Projekt je samozřejmě zatím jen na bázi pouhé teorie. Podle autorů je v současnosti „na hranici lidských možností“.

„Kupříkladu rozpad ledovce Thwaites by nakonec mohl vést ke zvýšení hladiny moří až o tři metry,“ varoval další člověk podílející se na studii, Michael Wolovick z Princetonské univerzity ve Spojených státech. Ledovec se nachází v Amundsenově moři u Antarktidy.

Skepse jiných odborníků

Moore a Wolovick teoretizují, že menší struktury potenciálních umělých valů by měly 30procentní úspěšnost a větší stěny mohou být ještě účinnější.

Někteří vědci však upozorňují, že takové geoinženýrství je jen slabou náplastí a pomíjí skutečné problémy – a pro řešení zvrácení změn klimatu prý nenabízejí žádné efektivní řešení.

Co se týká hrozeb většího telení ledovců, nejde samozřejmě jen o Antarktidu. Například v části Severního ledového oceánu se zhruba 50 metrů pod hladinou hromadí teplá voda. Pokud by se v budoucnu přesunul k povrchu, mělo by to pak dopad na tání ledu. [celá zpráva]