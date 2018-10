fš, Novinky

Příjem žádostí se v obou výzvách zahájí v úterý 16. října, ukončí se poslední říjnový den.

„Finance mají zajistit dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení a tím umožnit lepší zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trhu práce. Podpora může být poskytnuta na vznik nebo zvýšení kapacity mateřských škol,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO).

Nehradí se pouhé opravy



Jak Vároši připomněla, hlavním účelem je zvýšit nedostatečnou kapacitu mateřských škol, pokud je prokazatelný nedostatek těchto kapacit. Podmínkou je vždy navýšení kapacity daného zařízení, nehradí se „pouhé opravy“. Limity na jeden projekt jsou minimum jeden milión a maximum 99 miliónů Kč celkových způsobilých výdajů.

Dotace je možné vynaložit na stavební práce spojené s budováním, rozšiřováním či modernizací infrastruktury mateřských škol a dětských skupin či rekonstrukce a stavební úpravy pro zajištění bezbariérovosti. Doplňkově je lze použít též na demolice související s realizací, projektovou dokumentací nebo pořízení bezpečnostních prvků.

Výzva Infrastruktura pro předškolní vzdělávání II. je určena pro obce, kde se nenacházejí sociálně vyloučené lokality (SVL). Výzva Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (SVL) II. je pro obce se sociálně vyloučenými lokalitami a pro území se schválenou strategií Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám.

Tisíce nových míst

Díky dřívějším výzvám programu se na začátku letošního školního roku otevřelo 70 nově vybudovaných či modernizovaných mateřských škol za přibližně 780 miliónů korun. Kapacita těchto zařízení činí více než tři tisíce dětí, z čehož přibližně 550 míst je určeno pro děti do tří let.

Během letošního podzimu se má dále otevřít další více než stovka školek a zařízení předškolního vzdělávání. Celkově tedy bude letos z IROP dobudováno zhruba 170 školek v hodnotě 2,6 miliardy Kč. V předškolním vzdělávání tak bude v souhrnu podpořeno z IROP až 9200 míst, a to hlavně v obecních mateřských školách, ze kterých bude 1500 uzpůsobeno i pro děti do tří let.

Již v září se rozhodlo o rozdělování částky 456 miliónů korun – také z EU – na vybavení škol (zde nikoli mateřských) pro zdravotně postižené žáky. Záměrem je ve výsledku zlepšit podmínky v jejich výchově a vzdělávání a přispět k přechodu těchto žáků a studentů do škol hlavního vzdělávacího proudu i k samostatnému způsobu života. [celá zpráva]