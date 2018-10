K zavedení kardiostimulátoru Larssona donutila otrava z ústřice z roku 1955, kdy pracoval jako inženýr na Asuánské přehradě v Egyptě. Přístroj mu zavedli v Karolinské nemocnici v Solně kardiochirurg Ake Senning s inženýrem Runem Elmquistem.

Tento první kardiostimulátor, ze kterého trčely dráty pro dobíjení baterie, fungoval v Larssonově těle jen šest hodin. Později mu implantovali další zařízení, to vydrželo dva dny.

Arne Larsson, první člověk s kardiostimulátorem

FOTO: Professor Marko Turina, University Hospital, Zurich [CC BY 3.0], Wikimedia Commons

„Zavedení kardiostimulátoru představuje od svého uvedení do klinické praxe v roce 1958 suverénní léčebnou metodu pomalých srdečních rytmů. Podstatou je přivádění elektrických impulsů do srdce, které určují jeho rytmus. Tato náhrada porušené elektrické aktivity srdce umožňuje pacientům plnohodnotný život dlouhá léta,“ vysvětlil pro Novinky význam zařízení Miroslav Pšenička, lékař kliniky kardiologie a angiologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Doplnil, že první pacient Arne Larsson žil od implantace 43 let a za tu dobu vystřídal 22 takových přístrojů.

Kardiostimulátor prodělal podle Pšeničkových slov od svého vzniku bouřlivý vývoj – z jednoduchého generátoru impulsu o neměnné frekvenci až po dnešní programovatelné přístroje s řadou automatických funkcí, které upravují stimulační aktivitu podle požadavků konkrétního pacienta.

První stimulátor měl průměr hokejového puku a vážil přes dva kilogramy, nyní mohou některé měřit jen tři centimetry a vážit 30 gramů.

