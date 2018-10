V Ostravě vznikne univerzitní areál za miliardu

V historickém centru Ostravy, ve zpustlé části Černé louky poblíž řeky Ostravice, se do tří let otevře unikátní areál Ostravské univerzity (OU). Škola totiž uspěla se svou žádostí o evropskou dotaci. Na vybudování areálu s unikátními budovami pro sport, umění a design získala miliardu korun. Umožní jí to i otevřít zbrusu nové studijní obory.