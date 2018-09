Vladimír Klepáč, Právo

„Kapuce ochrání proti slunci, dešti a zároveň vyrobí elektrický proud. Využijí ji mladí lidé, kteří jsou stále někde v terénu, ale i turisté. V horách už nebudou muset spoléhat na svoji power banku, z níž si lze nabít mobil. Postačí jen nasadit si kapuci,“ řekl Právu vývojář.

Když se před časem zapojil do soutěže, v níž měli studenti za úkol hledat nové možnosti využití solární energie, bral svůj projekt solární kapuce tak trochu s nadsázkou. Jeho nápad ale patřil vedle solárního kočárku nebo mobilní plážové ledničky, která chladí za pomoci slunečních paprsků, k nejúspěšnějším. Právě zájem přátel a zkušených vývojářů Veveru nyní přiměl k tomu, že se vše pokusí převést z papírů, tedy výpočtů a skic, do reality.

Student vymyslel kapuci tak, aby byla lehce připevnitelná suchým zipem k jakémukoli tričku. Podklad kapuce tvoří vzdušná, ale voděodolná látka, na níž jsou připevněny ohýbatelné solární panely. Ty se již nyní využívají jako špičková technologie ve strojírenství. Panely jsou propojeny a díky energii, kterou vytvoří, lze nabít mobil, tablet nebo další zařízení s USB výstupem za pomoci kabelu, jenž nahrazuje jednu ze šňůrek a sahá až k pasu uživatele.

Užitečný pomocník

„Pracujeme s tak malým napětím a elektrickým proudem, že žádný úraz hlavy nehrozí. Samozřejmě je možné bundu či triko při zastávce na horské túře rozložit na trávník tak, aby byly co nejvíce vystaveny paprskům a solární kapuce i v tuto chvíli nabíjela,“ doplnil student.

Solární nabíjecí kapuce jako součást oblečení by sice byla patrně nepřehlédnutelná kvůli svému lesklému povrchu, podle některých designérů by to ale vůbec nebylo na škodu. „Člověk by se tak v podstatě stal takovou malou mobilní solární elektrárnou,“ dodal mladý designér s úsměvem.

Navíc po odepnutí by měla kapuce ještě jednu zajímavou funkci. Jestliže v provozu by z paprsků vyráběla solární energii, tak při vypnutí by sloužila jako částečná ochrana telefonu či tabletu před paprsky a teplem, které by mohly takové zařízení poškodit. V podstatě by kapuce sloužila jako váček, do něhož by se tato technika ukládala.