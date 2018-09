Do školy jděte pěšky, auta nechte doma, vyzývají Pražské matky

Kampaň Pěšky do školy, kterou spolek Pražské matky startuje zkraje příštího týdne, upozorňuje na to, jak důležitý je pravidelný pohyb pro zdravý vývoj dětí a na nevýhody jejich každodenního dovážení do školského zařízení. Organizace zatím ví o 16 institucích, které se do kampaně zapojí.