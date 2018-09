Opakovaně použitelná raketa Falcon 9, přizpůsobená pro případy využití svých prostor i posádkou amerického Národního úřadu pro letectví a kosmonautiku (NASA), se po splnění úkolu vrátila a bezpečně přistála na připravené lodi v Atlantském oceánu.

Jak připomíná britský list The Independent, komunikační satelit byl úspěšně umístěn na oběžnou dráhu Země. Stalo se tak pouhých 32 minut po startu rakety Falcon 9 z Floridy.

Telstar 18 VANTAGE is has begun on-orbit operations. Congratulations to the teams at Telesat, @SpaceX and SSL. More: https://t.co/OFVwr0JpVU pic.twitter.com/XZl6ED9YK3