Novinky, ČTK

Raketa Atlas 5 vynesla OSIRIS-Rex z floridského mysu Canaveral 8. září 2016. Od té doby již uletěla 1,8 miliardy kilometrů a k Bennu má dorazit letos 3. prosince. První záběr planetky podle NASA pochází ze vzdálenosti 2,2 miliónu kilometrů od ní.

Během přibližování k tomuto tělesu provede sonda o velikosti většího osobního auta řadu pozorování a měření aparáty, s nimiž k cíli letí. Jde například o sadu optických přístrojů k pořizování záběrů, o termální, infračervený a rentgenový spektrometr či o laserový výškoměr.

Manévr sedm kilometrů od asteroidu

Po příletu k asteroidu stráví OSIRIS-Rex měsíc oblety kolem obou pólů a kolem rovníku Bennu ve vzdálenosti pohybující se mezi sedmi až 19 kilometry. Při tomto manévrování se bude poprvé přímo měřit hmotnost tohoto kosmického tělesa a zblízka pozorovat a zkoumat jeho povrch.

Planetka Bennu.

FOTO: NASA’s Goddard Space Flight Center Conceptual Image Lab

Během toho experti rovněž vyberou nejvhodnější místo pro odebrání vzorků, což je pak naplánováno na červenec 2020. S nimi sonda zamíří nazpět k Zemi. Na ni pak vystřelí kapsli se vzorky, která v září 2023 přistane v utažské poušti.

Výzkumníci mají o materiál z Bennu velký zájem, neboť jim umožní zjistit, jaké chemické látky a horniny planetka obsahuje. Podobná vesmírná tělesa v dávné minulosti totiž s sebou při dopadu na Zemi přinesla organický materiál a vodu, které jsou nutné pro vznik života.

