1) Proč je důležité si připomínat osobnost Jana Palacha?

2) Dokážete pochopit jeho čin?

Petr Just, politolog

1) Stejně jako je potřeba si připomínat samotné události roku 1968 – jak Pražské jaro, tak jeho potlačení vojsky Varšavské smlouvy, je třeba zdůrazňovat i čin Jana Palacha. Obětoval svůj život za to, aby upozornil na sovětskou okupaci Československa. Poté, co československá politická reprezentace byla nucena akceptovat sovětskou okupaci a k témuž byla donucena většinová společnost, rozhodl se na tuto rezignovanost a podřízenost SSSR upozornit obětováním vlastního života.

2) Jeho čin pochopit dokážu. Ostatně nebyl v tom sám, podobným způsobem se snažili na tehdejší situaci reagovat i jiní.

Alice Němcová Tejkalová, děkanka Fakulty sociálních věd UK

1) Jana Palacha a jeho nesmírně statečný čin bychom si měli připomínat neustále. Zároveň bychom ho měli dostatečně vysvětlovat v kontextu doby. Setkávám se občas s jeho bagatelizací – stejně to k ničemu nebylo, bylo to nerozvážné mladické gesto. Plyne to z toho, že dnes, kdy žijeme v suverénně nejdelší mírové době v naší historii a daří se nám dobře, si lidé zvykli na svobodu (některým dokonce překáží, protože se jim zda příliš práce za sebe rozhodovat), berou ji jako samozřejmost a stěžují si kvůli banalitám. Když se jim něco nelíbí, rebelují maximálně bezpečně v diskuzích na sociálních sítích, kde je instantním hrdinou každý. Čin Jana Palacha nebyl zbytečný. Vyburcoval velké množství lidí, kteří nikdy nezapomněli, a jeho ozvěny v podobě Palachova týdne v roce 1989 a výrazná veřejná represe režimu vůči vysokému počtu vlastních občanů přispěly k pádu komunistického režimu.

2) Jsem dítě 80. let minulého století a příběhy z odboje proti nacistům i následně komunistům jsem hltala s obrovským zájmem, zároveň jsem nechápala, kde se v těch lidech brala tak obrovská odvaha. Mně bylo osm, když byla revoluce, pamatuju si velmi dobře kontrast „předtím a potom“, zároveň jsem dospívala ve velmi svobodném prostředí, a i když poměrně skromně, tak ve srovnání se skauty, kteří šli po roce 1948 v osmnácti, devatenácti, na spoustu let do koncentráků a uranových dolů, velmi pohodlně. Nemusela jsem dosud proti ničemu tak fatálně zlému, naštěstí, bojovat. Neznám pocit zmaru lidí po invazi v roce 1968 jinak než z rodinného vyprávění, dokumentárních filmů a knih, chápu tragédii, ale nedovedu ji ocenit prožitou zkušeností. Upřímně obdivuju odvahu, kterou v sobě Jan Palach měl, když se odhodlal k takto krajní reakci na situaci kolem sebe. A jen hodně pevně doufám, že si je tu stále většina z nás vědoma toho, že svoboda je báječná věc a od nikoho si ji nenecháme vzít, aby všechny oběti hrdinů naší minulosti nebyly zbytečné.

Nicole R. Snová, studentka FF UK

1) Přestože si Jana Palacha velice vážím, odpovím nikoli ve vztahu k jeho osobě, nýbrž činu, jenž z něj učinil symbol odvahy a nezdolnosti. Sebeupálení jakožto forma protestu není jen záležitostí Jana Palacha, měl spoustu předchůdců i následovníků. S každým výročím okupace Tibetu Čínskou lidovou republikou se upálí několik Tibeťanů. Lidé, kteří v sobě nenosí odkaz Jana Palacha, jejich čin nejsou s to pochopit a považují je za poblázněné radikály.

2) Možná až příliš, což mě upřímně děsí. Především s ohledem na vývoj (nejen) politických události posledních týdnů a měsíců. Palachův čin nebyl pouze vyjádřením nesouhlasu – měl vyburcovat společnost z letargie, připomenout každému cenu vlastního života. Někdy se sama sebe ptám, zda jeho čin nebyl naivní, a to nikoli v neúctě k Palachovi, nýbrž ke společnosti – mohu sice soudit pouze dle vlastní zkušenosti, ale nepřestává mě udivovat hloubka dna, na něž jsme ještě schopni klesnout.

Pomník na budově FF UK na náměstí Jana Palacha FOTO: Profimedia.cz

Zbyněk M. Duda, historik, pedagog a spisovatel

1) Protože to byl mimořádný čin v mezní situaci, kdy společnost již rezignovala a on ji, byť jenom na chvíli, dokázal spolu s Janem Zajícem sjednotit.

2) Za jiných okolností nedokážu, v takto vyhrocené době ano, ovšem chce to silnou osobnost, která svou obětí ví, co činí. Na rozdíl od těch, kteří až do dnešních dní stále jeho plamennou výzvu nedokázali pochopit, natož docenit a trvale ji ctít.

Petra Mazancová, předsedkyně Učitelské platformy

1) Čím jsem starší, tím víc si uvědomuji, jak ničivá je lhostejnost pro společnost. Nechci říct, že by se mělo něco podobného stát dnes, ale měli bychom se opravdu už probudit z letargie a říct si, jestli se náš život ubírá tam, kam chceme, jestli nám ho někdo neřídí a my nemáváme rukama a neříkáme: nějak bylo a nějak bude. Chceme to jinak? Pak proto něco dělejme. Hlavně nemlčme.

2) Dokážu jeho čin pochopit, jak jinak šlo v té době veřejně vystoupit a říct - Nesouhlasím? V dnešní době máme spousty možností. Využíváme je efektivně k tomu abychom řekli - Nesouhlasím? A hlavně když už říkám nesouhlasím a bořím, měl bych také říct, jak by to mělo být a co pro já sám udělám.

Andrea Daňková, herečka

1) Cenzura i dnes neustále hrozící kvůli premiéru Babišovi, proto je i nyní dobré si připomenout, že za svobodu, kterou dnes díky Bohu stále můžeme brát jako samozřejmost, byl někdo ochoten obětovat vlastní život.... Navíc pietní akt Janu Palachovi byl velmi silným protestem a podporou – a je tedy důležité, aby i dnešní politici při této příležitosti vzpomínali, že pokud nám bude sáhnuto na svobodu, jsme schopní být až překvapivě jednotní a silní.

2) Nebyl mýtický hrdina ani filozofující disident. Byl to kluk jako všichni ostatní – navíc ale čestný a empatický, který prostě lži a diktaturu režimu nechtěl dál snášet. Manifestační politická sebevražda byla jeho odpověď na komunistické bezpráví. Jeho čin chápu, obdivuju, Jan Palach je pro mě reprezentant české lásky k pravdě, kterou v sobě každý Čech někde má. Velká osobní oběť dala v té době lidem opět pocit sebevědomí a vlastní hodnoty. Palach hrdinou být nechtěl a stejně se jím stal. My mu v současnosti dlužíme vzpomínku a také sílu v sobě najít dostatek odvahy se projevit, když se nám něco nelíbí.

Ondřej Horák, vědecký pracovník, ČVUT

1) Protože je nutné si připomínat každého, kdo položil život v boji za svobodu a demokracii. Palacha je potřeba si připomínat obzvlášť dnes, kdy se pohrobci tehdejšího vládnoucího režimu a novodobí „normalizátoři“ opět začínají roztahovat, získávat moc a ovlivňovat dění v ČR.

2) Je to těžké. Na jednu stranu rozumím jeho motivaci probudit z letargie společnost, která v té době po okupaci neměla příliš naději na zlepšení poměrů. Na stranu druhou zvolil radikální formu protestu, která bohužel s poměry v komunistickém Československu neudělala v podstatě nic a na odstavení rudého zla od moci se čekalo dalších 20 let.

Linda Finková, zpěvačka a herečka

1) Musíme si uvědomit, že ten člověk položil život za to, aby upozornil na stav tehdejší společnosti. Nevím, jestli se chtěl připravit o život nebo jen vzbudit pozornost, ale v každém případě pro to udělal nejvíc, co on uznal za vhodné.

2) Pochopit... Já to nepochopím, protože si myslím, že jako živý by dokázal „škodit“ mnohem víc. Škoda jeho života, musel hodně trpět.

1) Osoba Jana Palacha si zcela jistě zaslouží bližší zkoumání historiků bez ideologických zástěrek, polopravd a mýtů. Pro Jana Palacha – duší i srdcem socialisty s levicovým smýšlením, což každý renomovaný a nezaujatý historik musí potvrdit – byl vstup vojsk zemí Varšavské smlouvy těžkou ranou, se kterou se nesmířil.

2) Sáhnout si na život je obvykle řešení bezvýchodné situace a mrzí mě každý takto promarněný život. Ať jsou to sebevraždy z existenčních důvodů nebo činy, které mají společnost probudit z letargie.

Markéta Vlková, OSVČ, absolventka FF UK

1) Protože je symbolem toho, k jakým činům dokáže člověka dovést nesvoboda a frustrace z ní. A jak je těžké svobodu získat zpátky, jak je těžké na to vůbec upozornit svět. Protože „lidská pochodeň“ není jen člověk, který spáchal sebevraždu, ale ten, který burcuje a vede masu do boje. A nebyl v tom rozhodně sám – první živou pochodní ve východním bloku byl Polák Ryszard Siwiec, v září uplyne od jeho sebeupálení 50 let. Později Jan Zajíc... Jak moc frustrující musela být beznaděj, když se kvůli tomu sám dokázal veřejně upálit? Jistě, sebevraždy nejsou bohužel nijak výjimečné ani dnes, i když v jiných podobách a s jinými záměry. I nad tím je dobré se zamyslet...

2) Dokážu.

Magda Malá, zpěvačka a hudebnice

1) Jan Palach bojoval za svobodu celého národa, proto bychom na něj neměli nikdy zapomenout.