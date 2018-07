Hlístice vědci odebrali na dvou různých místech ruské Sibiře. Jednu z nich našli v roce 2002 ve veverčí noře pohřbené v permafrostu nedaleko řeky Kolyma ve střední části Sibiře. Parazit je zhruba 32 tisíc let starý. Druhá, starší hlístice (téměř 41 700 let) byla v roce 2015 nalezena nedaleko řeky Alazeja na severu regionu.

That was a long sleep.... Worms frozen in permafrost for up to 42,000 years come back to life. Nematodes moving and eating again for the first time since the Pleistocene age in major scientific breakthrough, say experts https://t.co/tHgp0nizZR pic.twitter.com/lhD8Vhw948