„Jsme opravdu poslední generace, která si může přeživší holokaustu přímo vyslechnout,“ tvrdí Kia Haysová, programová manažerka institutu Shoah Foundation, jenž má na starosti právě sběr výpovědí osob, které holokaust přežily.

A to je důvodem, proč vědci vymysleli způsob, jak jejich příběhy předat i dalším generacím. Vyzpovídali celkem 15 přeživších, kteří budou v ohijském muzeu Maltz Museum of Jewish Heritage uchováni jako interaktivní hologramy.

Future generations can speak to Holocaust survivors – via hologram technology



BEACHWOOD, Ohio – Stanley Bernath is a 92-year-old Holocaust survivor, among a few still alive. New technology will allow people to hear his heart-wrenching experience firsth…